Marocchino verso l'espulsione e due italiani nei guai per marachelle stradali

Sarzana - Val di Magra - Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Sarzana, nell'ambito di un servizio coordinato, hanno proceduto, coordinandosi con l'ufficio immigrazione della Questura della Spezia, all'accompagnamento presso CPR di Torino per la successiva espulsione dal territorio nazionale, di un 31enne marocchino; l'uomo, sottoposto a controllo di polizia sulla pubblica via nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana, già conosciuto dai militari operanti per precedenti fatti/reato che l'hanno visto protagonista, è risultato privo di documenti e del permesso di soggiorno.

I Carabinieri della Stazione di Ameglia, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza di alcol, una giovane italiana alla guida dell'autovettura di proprietà. Nell'ambito del medesimo servizio, i Carabinieri della Stazione di Ceparana deferivano in stato di libertà per omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro un italiano 47enne sorpreso alla guida di un motociclo già posto sotto sequestro; l'uomo, tra l'altro, veniva deferito in stato di libertà per guida senza patente perché revocata: in questo caso, l'uomo era già stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente ma, avendo ripetuto la medesima infrazione nel corso dell'ultimo anno, è stato deferito in stato di libertà.