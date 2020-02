Marinella, tentata rapina al distributore nella notte per due uomini a bordo di un'auto

Sarzana - Val di Magra - I Carabinieri della aliquota Radiomobile di Sarzana alle 22 di sabato sono entrati in azione in seguito a una chiamata di soccorso.

Due uomini residenti in provincia di Massa-Carrara, a bordo di un’autovettura, erano entrati nell’area di servizio Tamoil di Viale XXV aprile con l’intenzione di fare inversione di marcia ma ciò gli è stato impedito da due transessuali che stazionavano sul posto, che gli hanno sbarrato la strada impedendo al veicolo di proseguire. A questo punto è scattato l’agguato: con una mossa fulminea altri due transessuali hanno aperto le portiere posteriori dell’auto, salendo a brodo, cominciando a chiedere insistentemente denaro ai due malcapitati fino a giungere a delle minacce vere e proprie brandendo una sorta di lunga matita metallica usata da uno degli aggressori come fermacapelli.

Il conducente del veicolo è riuscito ad uscire dall’auto e chiamare i carabinieri che sono intervenuti in pochissimo tempo riuscendo a bloccare solo uno dei due aggressori, che nel frattempo con una bottiglia aveva infranto il parabrezza dell’auto, mentre il suo complice fuggiva nei campi adiacenti.



Il soggetto fermato, un cittadino brasiliano dell’89, clandestino, già gravato da precedenti per un’analoga tentata rapina, è stato portato presso il carcere Villa Andreino, come disposto dall’autorità giudiziaria. Allo stesso sono stati contestati i reati di tentata rapina in concorso, danneggiamento e resistenza nei confronti della pattuglia dei Carabinieri intervenuta nell’immediatezza dei fatti.