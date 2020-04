Marinella piange il ristoratore Fausto Paganini

Sarzana - Val di Magra - Cordoglio per la prematura scomparsa di Fausto Paganini del ristorante pizzeria Ricci, a Marinella di Sarzana. Aveva 66 anni ed era conosciutissimo in tutta la zona a cavallo tra Liguria e Toscana. “Oggi se ne è andato un pilastro di Marinella e di una famiglia che a Marinella ha messo radici”, lo hanno ricordato sulla pagina Quelli che come si sta bene a Marinella, dove si sono sommati tanti messaggi di affetto e cordoglio per Paganini, mettendone in luce simpatia e disponibilità.