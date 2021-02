Mancano i permessi per uno scavo, multa da 2mila euro

Sarzana - Val di Magra - Scavo non autorizzato sulle colline di Luni. A intervenire sono stati i Carabinieri forestali di Sarzana che hanno preso in esame un ettaro di terreno. Dagli accertamenti è emerso che l'area ha vincoli sia dal punto di vista paesaggistico che idrogeologico.

I militari hanno contestato all'azienda, che stava facendo alcuni lavori di rimodellazione del versante, il mancato possesso delle autorizzazioni paesaggistiche. Nell'area era presente un uliveto abbandonato e gli spostamenti di terra, stando a quanto riferito dai Forestali, sarebbero serviti per mettere un vigneto.

Il titolare era in possesso dell'autorizzazione per lo sdraticamento delle piante già presenti, ma non delle altre. In una nota dei forestali si legge: "L’operazione non sarebbe vietata a prescindere ma necessita di varie autorizzazioni: quella per sradicamento degli olivi (l’unica risultata in possesso del titolare), l’autorizzazione paesaggistica per la modifica morfologica del versante e la riduzione di superficie boscata nonché l’autorizzazione al movimento terra per finalità di tutela dal dissesto idrogeologico. La mancanza di autorizzazione paesaggistica comporta una violazione penale mentre la mancanza di autorizzazione per il vincolo idrogeologico comporta una sanzione amministrativa di circa 2mila euro".



"Il tutto - concludono i Forestali - dovrà essere oggetto di richiesta autorizzazione in sanatoria dando così il via alle necessarie valutazioni tecniche da parte degli organi competenti per vagliare la compatibilità paesaggistica e la sicurezza idrogeologica del versante".