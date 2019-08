Mancamento sul sentiero per Punta Corvo, turista bresciana soccorsa

Sarzana - Val di Magra - Ferragosto denso di turisti in tutta la costa spezzina dove non sono mancati gli interventi da parte dei gruppi di soccorso, sui battutissimi sentieri a picco sul mare. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana, è stato attivato per due volte in poche ore: intorno alle 13 per aiutare una donna che aveva avuto un mancamento sull'impegnativo sentiero da Punta Corvo a Montemarcello. La sessantenne, residente nella provincia di Brescia, stava risalendo dalla spiaggia verso il paese quando a metà scalinata ha accusato un malore che le ha impedito di proseguire. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino con medico, personale della Croce Rossa di Amelia ed i Vigili del fuoco. La donna è stata trasportata con barella portantina fino all’ambulanza che la aspettava a Montemarcello. Valutati i parametri dal nostro medico e dal medico del 118, la donna ha rifiutato il trasporto il ospedale.