Maltempo, problemi sulla linea ferroviaria. Blocco fra Spezia e Vezzano

La situazione è complicata in tutte le direzioni, specialmente per i treni verso Emilia e Toscana.

Sarzana - Val di Magra - Aggiornamenti in tempo reale sulla tratta ferroviaria, anch'essa provata dal maltempo. I primi provvedimenti presi da Trenitalia riguardano il Regionale 11913 Parma-La Spezia, cancellato nella tratta finale fra le stazioni di Vezzano e La Spezia Centrale. Analoga sorte per il Regionale 11916 La Spezia-Parma, cancellato nella tratta iniziale fra La Spezia e Vezzano. Ritardi sulla linea La Spezia-Genova-Milano, minuti di disavanzo anche per i treni diretti in Toscana. Nemmeno partito invece il treno Regionale 11854 delle 15.38 da Pisa Centrale alla Spezia Centrale, così come il Regionale 23387 delle 15.40 per Firenze Santa Maria Novella