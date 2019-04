Maltempo, a Santo Stefano alunni a scuola fino alle 15.30

Sarzana - Val di Magra - Nonostante l’allerta gialla non lo preveda come obbligatorio, visto l’evento in atto, il Comune di Santo Stefano di Magra ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e sono in corso i monitoraggi del territorio.

Per ragioni di sicurezza, l’orario di uscita da #scuola dei bambini delle scuole medie e delle elementari di Madonnetta è posticipato alle ore 15.30. Sono stati attivati servizi straordinari per mensa e trasporto pubblico, in modo da limitare i disagi.