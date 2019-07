Sarzana - Val di Magra - L'ondata di maltempo che questa mattina si è abbattuta anche sulla nostra provincia ha causato disagi anche a Marinella dove si sono verificati alcuni allagamenti e gli uomini della Protezione Civile sono stati impegnati nell'apertura di alcuni tombini.

L'intervento più consistente si è però reso necessario per il Canale Fabbricotti – di competenza del Canale Lunense – nel quale è stato necessario mettere in funzione le idrovore a causa dell'eccessivo carico d'acqua. L'operazione è stata seguita anche da Capitaneria e Vigili del Fuoco con le acque del canale che sono state scaricate in mare.

Acque stantie – ma non liquami – che hanno messo in allarme numerosi bagnanti i quali hanno lamentato il cattivo stato dell'acqua e in alcuni tratti del litorale hanno avvistato anche dei ratti. Nel pomeriggio si è anche diffusa la voce di un divieto di balneazione ma il Comune non ha dovuto emettere alcun provvedimento in tal senso.