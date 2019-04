Malore sul sentiero, elicottero dei vigili del fuoco sopra Punta Corvo

Sarzana - Val di Magra - Erano le 16.00 del pomeriggio di oggi, sabato 17 aprile, quando una donna, mentre percorreva il sentiero Montemarcello-Punta Corvo, ha accusato un malore. Vista l'impervietà della zona, 118 e Vigili del fuoco, di concerto, decidevano di far intervenire l'elicottero Drago 65 che era precedentemente atterrato in zona per un altro intervento (la tragedia di Pugliola). Contestualmente veniva inviata sul posto la squadra dei sommozzatori dei vigili del fuoco a bordo di un gommone. Giunti in zona, due operatori sono scesi in acqua e hanno raggiunto la spiaggia e fatto allontanare i numerosi presenti, permettendo così la discesa in sicurezza, a mezzo verricello, del personale elisoccorritore e di quello medico. La signora veniva trasportata poi presso la piazzola della sede vigili del fuoco di via Antoniana dove è stata prelevata dal personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso spezzino in codice giallo.