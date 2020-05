Malore al parco fluviale per una ragazzina ad Arcola. Ottantenne finisce fuori strada a Romito

Sarzana - Val di Magra - Super lavoro per i Vigili del fuoco che oggi pomeriggio sono intervenuti ad Arcola e Romito per una giovane colpita da un malore e da un anziano finito con l'auto giù per un burrone.

La ragazzina si trovava in compagnia del padre quando si è sentita male al parco fluviale di Arcola. I Vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco per far accedere l'ambulanza, perché una catena impediva l'accesso. L'episodio risale alle 17 circa. Poco più tardi, alle 18, un uomo di ottant'anni, a Romito Magra è finito fuori strada con l'auto. I Vigili del Fuoco lo hanno recuperato con una gran mobilitazione di uomini e mezzi dalla Spezia e Sarzana.

L'anziano ha riportato un taglio alla testa ed è rimasto sempre cosciente. A frenare la caduta un macchione di rovi. L'uomo poi è stato accompagnato in ospedale alla Spezia. Sul posto erano presenti Carabinieri, Polizia municipale, la Pubblica assistenza di Romito e l'automedica.