Magra sotto osservazione, la prima piena è passata

Situazione sotto controllo alla foce dove viene costantemente monitorato l'evolversi dell'allerta. Il sindaco: "Evitare spostamenti non necessari".

Sarzana - Val di Magra - Massima attenzione ad Ameglia per l'evoluzione dell'allerta che dalle 16 diventerà rossa anche sulla nostra provincia. Le forti piogge della prima mattinata hanno portato al passaggio della prima piena del Magra intorno alle 11.30 ma il fiume ha seguito il suo corso senza particolari problemi nonostante il vento forte e il mare agitato. Tutte le zone nevralgiche del territorio restano comunque sotto l'occhio vigile di amministrazione e Protezione Civile, con il sindaco De Ranieri e il vice Cadeddu che invitano ad evitare spostamenti se non necessari e a seguire le consuete misure di autoprotezione.

Ricognizioni continue da parte della Protezione Civile anche nella vicina Marinella e Sarzana dove fino ad ora non si sono registrati problemi.