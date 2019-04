Magra sotto controllo, Sarzana risparmiata dal maltempo

Disagi maggiori a Santo Stefano, strade invase dall'acqua a Romito.

Sarzana - Val di Magra - Vento e pioggia delle ultime ore hanno lasciato il segno anche in Val di Magra, in particolare nei comuni di Santo Stefano(QUI) e nelle frazioni di Arcola dove molte strade sono state letteralmente invase dall'acqua. A Romito ha destato preoccupazione il livello del Rio Maggio mentre altri reticoli minori sono esondati invadendo la carreggiata.



Situazione sotto controllo invece per quanto riguarda Ameglia dove l'osservato speciale è stato ovviamente il Magra. “Le condizioni meteo restano sotto osservazione – fa sapere l'assessore alla protezione civile Cadeddu – per ora i millimetri di pioggia caduti sono importanti ma nelle ultime ore sono calati gradualmente. Le raffiche di vento hanno raggiunto picchi di 80 chilometri orari e il mare si sta abbassando vista la diminuzione del vento. I canali più critici del territorio risultano risultano sotto controllo”. Disagi contenuti anche nel Comune di Sarzana dove non si segnalano particolari criticità. Gli allagamenti stanno invece causando ritardi alla circolazione sull'Aurelia dove si segnala traffico intenso.