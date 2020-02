Madre e figlio complici di furto, denunciati

Sarzana - Val di Magra - Nell’ambito delle indagini relative al furto di merce avvenuto ieri mattina in un negozio di abbigliamento nel centro di Sarzana, la Polizia di Stato ha potuto costatare che i due autori fossero in realtà madre (trentacinquenne, già nota alle forze dell’ordine) e figlio (quattordicenne) sinti, residenti da tempo in Sarzana. Il valore dei capi di abbigliamento rubati, consistenti in un pantalone da uomo, un jeans e una camicia di marca, ammonta a 367 euro che verranno restituiti al proprietario del negozio non appena esperiti gli obblighi di legge.