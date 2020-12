Lutto nel mondo della sanità per la scomparsa di Massimo Giannoni

Sarzana - Val di Magra - Ha suscitato sorpresa e profondo cordoglio nel mondo della sanità provinciale l'improvvisa e prematura scomparsa del sarzanese Massimo Giannoni, mancato la notte scorsa all'età di 66 anni. Noto psichiatra del distretto di salute mentale di via Bixio alla Spezia, aveva lavorato a lungo anche medico del Sert di Sarzana e impegnato nella divisione dei servizi psichiatrici dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. La notizia della sua prematura scomparsa ha profondamente colpito colleghi e amici che hanno voluto ricordarne la passione per il lavoro e l'amore per la propria famiglia.