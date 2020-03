Lutto nel mondo del volontariato, Antonio Laquidara non c'è più

Sarzana - Val di Magra - Un sorriso allegro capace di illuminare la giornata di chi lo incontrava. Un impegno prima nei confronti dello Stato e poi verso gli altri. Era così Antonio Laquidara, 78 anni, furiere della Marina militare in pensione e volontario della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, scomparso per un malore improvviso.

Tra i primi a darne il triste annuncio gli amici dell'associazione di volontariato che lo ricordano così: "Oggi è una giornata molto triste. Ci ha improvvisamente lasciati il nostro Antonio Laquidara. Per una vita intera instancabile volontario e segretario della nostra associazione, ancora prima uomo eccezionale e sempre disponibile. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Antonio, in questo momento di dolore immenso. Ciao Antonio, Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, continua a guidarci da lassù".



Antonio Laquidara era entrato nelle fila della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure 25 anni fa, dopo una vita di lavoro per la Marina. Entrò a far parte dell'amministrazione nel 2000 in veste di segretario. Venticinque anni di impegno nel corso dei quali ha stretto amicizie diventando poi un membro importantissimo per la sezione valligiana. Ha prestato servizio in assocazione fino all'ultimo, ieri per la precisione. Oggi poi è arrivata la terribile notizia che ha scosso quanti lo hanno amato e apprezzato.

I funerali di Antonio Laquidara si terranno venerdì pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa del Molinello. Tra i volontari è già partito un appello: "Chi ci sarà, se ha piacere, venga in divisa".





Il Presidente, il Consiglio e tutti i volontari.