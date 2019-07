Lutto a Sarzana per la scomparsa di Sandro Sanfilippo

Sarzana - Val di Magra - Si terranno domattina alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Sarzana le esequie di Sandro Sanfilippo, artista e pittore mancato ieri all'età di 75 anni dopo aver combattuto a lungo con una malattia. Spezzino ma da tempo residente in città esponeva le sue opere nello studio di via Mazzini e aveva portato i suoi quadri in diverse mostre in Italia e all'estero.

Ha affrontato la malattia con grande forza e dignità, sostenuto anche dall'amore dell'inseparabile moglie Maria Grazia Avidano, consigliere comunale della Lega, che spesso accompagnava anche nell'assemblea cittadina di Palazzo Roderio. Lega sarzanese che ieri ha espresso cordoglio per la scomparsa di Sanfilippo stringendosi all'amica Avidano “in un profondo abbraccio”.