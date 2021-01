Lutto a Ponzano, se ne va Leopoldo Romano Tasso

Sarzana - Val di Magra - Cordoglio a Santo Stefano per la scomparsa di Leopoldo Romano Tasso, storico titolare dell'edicola tabaccheria di Ponzano Madonnetta, sulla Via Cisa, punto vendita attivo da decenni. Una figura notissima, ora ricordata con affetto dalla famiglia e da tutti quelli che l'hanno conosciuta nel corso della sua lunga vita e sul posto di lavoro. L'ultimo saluto lunedì 4 gennaio, quando alle 14.00 dalla camera mortuaria dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana sarà portato al cimitero dei Boschetti per il rito della cremazione. "Questo anno - il ricordo della sindaca Paola Sisti - sarà un anno che ricorderemo per tanti motivi, purtroppo anche perché ci ha portato via tanti piccoli pezzi di storia della nostra comunità. Oggi diciamo addio e piangiamo il 'Tasso' proprietario dello storico tabacchino della Madonnetta! Che la terra ti sia lieve! Alla figlia Marcella e a tutta la sua famiglia le più sentite condoglianze a nome mio e di tutta la nostra comunità".