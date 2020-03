Lutto a Luni per la scomparsa di Roberto Bernardini

Sarzana - Val di Magra - Un lutto improvviso ha colpito oggi la comunità di Luni con la morte di Roberto Bernardini, ex dipendente e poi consigliere del Comune di Luni.

“In questo momento di preoccupazione ed angoscia fatta di paura per un nemico invisibile che ci impedisce di stringersi attorno a chi soffre e a chi ci lascia – ha sottolineato il sindaco Alessandro Silvestri - l’Amministrazione Comunale e gli amici che lo hanno conosciuto ed apprezzato piangono l’improvvisa scomparsa di Roberto, coerente e leale propugnatore dei valori della sinistra italiana e dei diritti dei lavoratori. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, e ci uniamo allo strazio per la repentina perdita di un interlocutore talvolta ruvido ma sempre sincero e coerente. Ciao Robè, ci mancherai e ci mancheranno anche le tue sferzate, Il tuo incitamento. Il tuo ricordo e la tua coerenza saranno per noi un punto di riferimento, una stella polare alla quale improntare la nostra azione amministrativa”.