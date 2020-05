Luni piange la scomparsa di Giorgio Balestracci

Sarzana - Val di Magra - Sono ore di lutto a Luni per la scomparsa di Giorgio Balestracci, economo comunale mancato all'età di 64 anni a causa di una breve malattia che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari e dei colleghi. "Non ci sono parole - afferma il sindaco Silvestri - per descrivere il senso di incredulità e di smarrimento da parte di tutti coloro che hanno lavorato fianco a fianco con lui per anni e che improvvisamente perdono un amico ma anche un solido punto di riferimento lavorativo".

"Sempre sorridente, sempre gentile, sempre disponibile - lo ricorda il primo cittadino - ha incarnato al meglio la figura del collega di lavoro ideale, ed ha lavorato al meglio per la tua comunità, i tuoi concittadini, e tutte le persone con cui sei venuto in contatto. Lascerà un vuoto incolmabile ma sarà sempre nei nostri cuori con il suo sorriso ed il suo essere sempre positivo. Lo porteremo sempre nei nostri cuori e nei ricordi di mille episodi sul lavoro e nel tempo libero". Per espressa richiesta si dispensa dalle visite domiciliari .