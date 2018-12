Luni e Castelnuovo: attenzione ai truffatori del gas

Sarzana - Val di Magra - Allarme truffatori nei comuni di Luni e Castelnuovo Magra. L'appello è quello di prestare la massima attenzione e a diffonderlo è la pagina ufficiale dell'amministrazione. In un post diffuso su Fb dai rispettivi sindaci Silvestri e Montebello si legge: "I carabinieri ci segnalano che sono in azione i cosiddetti truffatori del gas, persone che con giubbotto catarifrangente ed armati di una bomboletta che emette un prodotto gassoso si presentano nelle case simulando che ci sia una fuga di gas. Nel caso in cui veniate in contatto con persone del genere non aprite la porta di casa ed avvisate subito le forze dell’ordine. Non è un allarme ingiustificato diffondiamo questo post in quanto avvisati ufficialmente dai carabinieri".