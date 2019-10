Luni Mare, camion si ribalta alla rotonda

Sarzana - Val di Magra - Pauroso incidente, è proprio il caso di dirlo, nella primissima mattina alla rotatoria tra Luni Mare e Marinella di Sarzana sul Viale XXV Aprile. Un camion che trasportava un container, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è letteralmente ribaltato. L'episodio è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, venerdì, quando il mezzo pesante stava per procedere in direzione Carrara. Il tir si è ribaltato sul lato sinistro, travolgendo e distruggendo la palma che sorgeva sulla sommità della rotatoria.



L'autista è fortunatamente riuscito a uscire in autonomia dal mezzo e ha riportato solo qualche lieve escoriazione. Scattato l'allarme, sul posto si sono recati i mezzi di soccorso del 118 (sia dalla provincia della Spezia sia da quella di Massa-Carrara), i carabinieri e i vigili del fuoco. Se non ci sono state conseguenze gravi per le persone, l'incidente ha provocato qualche rallentamento sulla circolazione stradale. Guarda il video