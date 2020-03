Luca torna a casa, raccolti novemila euro per la famiglia Cucurnia

Sarzana - Val di Magra - E' atteso in queste ore l'esito dell'autopsia effettuata dalle autorità britanniche sulla salma di Luca Cucurnia, il ragazzo castelnovese mancato improvvisamente mentre si trovava nella sua abitazione a Londra. I familiari e amici più stretti attendono infatti una risposta ufficiale che non riuscirà però a placare il dolore per una perdita tanto prematura e inaspettata. Cucurnia, trent'anni ancora da compiere, era conosciutissimo in Val di Magra e in queste ore in tantissimi ne stanno piangendo la perdita inspiegabile.

Un affetto anche tangibile vista la straordinaria partecipazione di amici e conoscenti alla raccolta fondi online che in un solo giorno ha permesso di raccogliere novemila euro. Cifra che sarà donata alla figlia per affrontare le spese legate al rientro in Italia della salma anche a fronte della cancellazione di molti voli per l'emergenza coronavirus.



“Siamo tutti increduli e basiti dalla notizia che abbiamo ricevuto – spiegano - l'ultima cosa che possiamo fare per il nostro Amico Cucu/Dumbo, è dare tutti una mano alla sua famiglia, devastata dal dolore di una tragedia sconvolgente. Non sappiamo ancora bene cosa sia successo. Non sappiamo ancora se sarà possibile trasportare la salma in Italia in poco tempo oppure se sarà trattenuta dalle autorità inglesi a Londra fino a data da destinarsi. Questo sia a causa delle procedure legali – spiegano - sia per delle indagini in corso e sia per le complicanze date dall'epidemia di coronavirus in Italia ma anche in UK. Per tutto questo sarebbe importante contribuire con un ultimo gesto concreto per il nostro Amico. A tutti ci sentiamo di dire: non fiori ma un'opera di bene verso la famiglia che oltre all'immane dolore dovrà anche sopportare alte spese per una prolungata permanenza e per il trasferimento della salma. Aiutiamoli a sostenere le spese per riportare a casa il nostro amico”.