Letame sul vialone di Marinella, intervengono i Vigili del Fuoco

Sarzana - Val di Magra - La strada si è riempita di... letame e a metterci una pezza, per primi, sono stati i Vigili del Fuoco con due bobcat. E' quanto avvenuto questa mattina alle 10 in Viale XXV aprile a Sarzana e sul posto sono intervenuti i pompieri per ripulire la strada. Il traffico ha subito lievi rallentamenti e in breve la situazione è tornata alla normalità. Sono partiti i mezzi dalla Spezia mentre un'altra squadra veniva inviata per un'assistenza sanitaria a seguito di un incidente sul lavoro, avvenuto in una falegnameria, quasi in contemporanea.



(foto: repertorio)