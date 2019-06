Letame non smaltito regolarmente, denuncie nel maneggio

Sarzana - Val di Magra - Le indagini condotte dal Nucleo Cites dei carabinieri forestale della Spezia e dalla stazione carabinieri forestale di Borghetto Vara presso un maneggio della Val di Magra hanno portato a scoprire nelle scorse ore la violazione di numerose norme ambientali. Le strutture del maneggio erano state realizzate senza alcun titolo edilizio e senza la dovuta autorizzazione paesaggistica, nonostante l’area fosse soggetta a tale vincolo. Il maneggio non provvedeva a gestire e smaltire adeguatamente il letame (rifiuto speciale) prodotto dai cavalli di proprietà o tenuti in custodia, inoltre effettuava lo scarico industriale delle acque di lavaggio dei cavalli senza autorizzazione.

Per le suddette violazioni penali, il proprietario del maneggio ed il legale rappresentante dell’associazione sportiva sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, ciascuno per le proprie responsabilità, per i reati relativi ai lavori realizzati senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica e per lo scarico di acque industriali senza autorizzazione.