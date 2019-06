Lavori e inconveniente 'scossa', chiude la passerella per Luni antica

Sarzana - Val di Magra - La passerella pedonale che dall'autostrada conduce all'area archeologica e al museo di Luni antica, inaugurata il mese scorso, resterà chiusa dalle ore 17.00 di oggi lunedì 10 giugno alle ore 17.00 di venerdì 14 giugno al fine di consentire l’ultimazione dei lavori di montaggio dei rivestimenti in marmo del manufatto che simboleggia l’antico faro della colonia romana. Ne dà notizia il Comune di Luni. Le lavorazioni in corso hanno richiesto la rimozione di alcuni tratti della protezione pedonale che rendono oggettivamente pericoloso il tragitto, ragion per cui si è reso indispensabile pervenire alla decisione di chiusura della passerella. Resta transitabile il tratto Luni mare - Tenuta di Marinella, con apertura del cancello in località Luni mare alle ore 08. 00 e chiusura alle ore 22.00.



"Nel frattempo - spiegano dal Comune - confermiamo che con l’ausilio di specialisti del settore sono in corso accertamenti volti ad individuare ed eliminare la causa di accumuli di cariche elettrostatiche che in alcune circostanze determinano una leggera ma fastidiosa scossa elettrica per chi tocca il passamano in ferro. Ci scusiamo per il disagio ma presto la passerella tornerà funzionale e più bella di prima".