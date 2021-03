Lavori di rifacimento della pavimentazione, chiusa l'area di servizio Magra Ovest

Sarzana - Val di Magra - Per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione sarà chiusa alla circolazione in orario notturno, dalle ore 20 del 11 alle 6 del 12 marzo l’Area di Servizio Magra Ovest, posta al km 96+508 della A12 carreggiata sud (direzione Livorno). Gli utenti in viaggio sull’A12 potranno rifornirsi alla precedente Area Brugnato Ovest od alla successiva Versilia Ovest. Provenendo dall’A15 da La Spezia si potrà fare rifornimento all’area Melara, con provenienza Parma potrà usare l’area San Benedetto Ovest. Per la durata dei lavori, inoltre, sarà chiusa la corsia di marcia, dal km 95+800 al Km 96+500 circa della carreggiata sud A12. Il traffico sarà deviato sulla corsia di sorpasso della carreggiata stessa, libera dalle lavorazioni, con la segnaletica prevista dal N.C.d.S. e dalle normative vigenti.