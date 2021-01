Latitante da anni, pizzicata dai carabinieri a Luni

Sarzana - Val di Magra - Due arresti e otto denunce dopo una serata in cui la provincia della Spezia è stata battuta palmo a palmo dai Carabinieri. Impiegate, oltre ad un’unità cinofila anti-droga dei Carabinieri cinofili di Villanova D’Albenga, 17 pattuglie e 40 militari delle stazioni nei territori delle compagnie della Spezia e Sarzana. L'attività di monitoraggio e controllo è stata finalizzata a contrastare e prevenire il fenomeno dei furti in abitazione e ai danni degli esercizi commerciali, nonché violazioni in materia di stupefacenti e verifiche per il rispetto della normativa vigente finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Nel corso del servizio i militari di Sarzana hanno eseguito un arresto, denunciato tre persone ed elevate cinque sanzioni per violazione delle norme di contenimento e diffusione del Covid-19. In particolare, ad essere arrestata una donna di origine rumena, di trent'anni, notata dai militari della stazione di Luni mentre passeggiava per le vie di quel centro cittadino. Controlli hanno permesso di accertare che la donna era destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria di Massa-Carrara per il reato di estorsione aggravata nel 2013. Immediatamente condotta al carcere femminile di Genova Pontedecimo, dovrà scontare una pena di oltre 4 anni di reclusione.