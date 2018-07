Lancia bottiglie di vetro in strada, non prima di essersele scolate

Sarzana - Val di Magra - Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Sarzana sulle strade interessate dal fenomeno della prostituzione. Ieri notte i militari della Stazione hanno denunciato un cittadino brasiliano per getto di cose pericolose: in evidente stato di ebbrezza alcolica aveva infatti gettato alcune bottiglie di vetro sull’asfalto della SP 21, creando peraltro pericolo per gli automobilisti in transito, per fortuna senza più gravi conseguenze grazie all’intervento della pattuglia. Il brasiliano è stato inoltre contravvenzionato amministrativamente proprio per lo stato di ebbrezza e sottoposto a fermo di identificazione per non avere esibito i documenti di identità.