Lacrime e un corteo per ricordare Nicola

Nel pomeriggio decine di persone si sono raccolte per onorare la memoria del macellaio 37enne travolto e ucciso mentre tornava dal lavoro.

Sarzana - Val di Magra - Familiari, amici, colleghi e conoscenti hanno voluto ricordare Nicola Lamini il 37enne investito e ucciso venerdì scorso mentre rientrava dal turno di lavoro. Nicola lavorava nella macelleria adiacente al Penny Market di Luni. La sua morte ha sconvolto una comunità interà.



E questo pomeriggio decine di persone si sono ritrovate in una passeggiata partita dal piazzale del Penny fino al luogo dell'incidente. Ad accompagnare il percorso decine di candele e tanti volti rigati dalle lacrime. Il corteo ha raggiunto la sponda del Canale Lunense e quindi ha proseguito attraverso quel percorso protetto fino a Via Bozzi per giungere al ponte che mette in comunicazione la sponda del canale con le serre sottostanti.



Nicola era conosciuto da tutti. Era un ragazzo sorridente, disponibile e gentile con tutti.

"Una folla silenziosa e composta si è stretta attorno ai fratelli, ai famigliari ed ai colleghi di lavoro per portare l’ultima testimonianza di vicinanza e di affetto a Nicola - si legge in un commento del Comune di Luni sui social-. Nonostante il giorno festivo e la notizia diffusa con scarso anticipo decine di persone si sono radunate nel piazzale antistante il Penny Market ed hanno raggiunto il luogo ove è avvenuto l’incidente. I parroci presenti hanno impartito la benedizione, Uno dei fratelli visibilmente commosso ha ringraziato per la vicinanza, ricordando che Nicola era persona mite e paziente".

"Ci uniamo al cordoglio - concludono dal Comune- per aver perso una persona che ormai veniva considerata a tutti gli effetti appartenente alla nostra comunità e la cui prematura scomparsa lascerà un vuoto in tutti noi" .