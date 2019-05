Lacci da brocconiere imprigionano due caprioli

Brutto ritrovamento stamane a Fornola: ad accorgersi delle trappole un passante.

Sarzana - Val di Magra - Una squadra di Vigili del Fuoco è intervenuta questa mattina in località Fornola per salvare due caprioli imprigionati in alcuni lacci da bracconiere. La richiesta di soccorso è arrivata da parte di un signore di passaggio che ha notato i due animali accasciati nel bosco in palese difficoltà, a pochi metri dalla strada che da Fornola sale a Vezzano Ligure ed ha valutato di informare immediatamente il NUE (numero unico per le emergenze).



All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco si sono subito resi conto che i due caprioli erano caduti vittime di trappole piazzate da qualche bracconiere. Per uno dei due animali purtroppo non c'è stato niente da fare, in quanto era già deceduto in seguito alle profonde ferite procuratosi nel disperato tentativo di liberarsi, ma i Vigili del Fuoco, con molta pazienza, sono riusciti ad allentare il laccio che aveva impigliato le corna del secondo animale salvandolo da morte certa, e lo hanno poi liberato nel bosco. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali che hanno sequestrato le trappole dei bracconieri.