La moto si spezza nell'incidente. Giovane grave all'ospedale

Scontro tra auto e moto a Sarzana. Per dinamiche in fase di accertamento i mezzi di una 40enne e un 36enne sono entrati in collisione. L'uomo è ricoverato in codice rosso al Sant'Andrea.

Sarzana - Val di Magra - Grave incidente in Via Cisa a Sarzana. Un giovane di 36 anni è rimasto ferito a seguito di uno scontro con'auto guidata da una 40enne sarzanese. Erano le 8.30 circa quando l'uomo viaggiava in sella alla moto proveniva da Santo Stefano e proseguiva per Sarzana per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato è giunta l'auto che ha impattato contro la moto. Lo scontro è stato violentissimo e la motocicletta, di proprietà del fratello del ragazzo rimasto ferito, si è spezzata in due.

Immediato il ricovero in codice rosso per il 36enne, originario dell'Albania. Quando è partito dal luogo dell'incidente il giovane era cosciente ma serviranno ulteriori cure e accertamenti. Anche la 40enne che conduceva l'auto e viaggiava da sola è stata ricoverata in ospedale per un forte stato di shock.

Alla donna è stata ritirata la patente. La Polizia condurra tutti gli accertamenti del caso per chiudere l'intera vicenda.