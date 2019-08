La moto, lo Spezia e gli amici: Arcola piange Nicolas Sbarbaro

Sarzana - Val di Magra - E' un fiume di dolore e commozione quello che pervade la comunità arcolana e non solo per la tragica scomparsa di Nicolas Sbarbaro. A soli 28 anni, la sua vita si è interrotta su una strada che aveva percorso centinaia di volte in sella alla sua moto. Il viaggio di ieri sera è stato l'ultimo. Oggi è il giorno del lutto per i tanti amici di un giovane solare, ironico e pieno di vita che lascia un grande vuoto. Il suo profilo di Facebook è testimonianza di quante persone gli volessero bene. Cristallizzato a tre giorni fa: una canzone degli Oasis, una foto di Valentino Rossi e quella del tabellone dell'Olimpico che segna Roma-Spezia 2-4. La moto, una delle grandi passioni insieme al calcio giocato e a quello tifato sugli spalti dell'Alberto Picco.

"Mi piace ricordarti così con il sorriso sulle labbra insieme ai tuoi compagni di squadra in un'avventura spensierata con i tuoi amici di sempre. Sei stato il nostro Cannavaro in una stagione di ricordi speciali. Buon viaggio Nicolas", scrive l'assessore Gianluca Tinfena. "Ciao Nicolas Sbarbaro, probabilmente non ci sono parole per descrivere quello che sto provando in questo momento. È un po’ come se avessi perso un “pezzo” della mia vita...alla fine se ci pensi è un po’ così. La vita è fatta di esperienze, persone, odori, luoghi, suoni e di ricordi. Io non posso che ringraziarti per averne fatto parte; insieme abbiamo giocato, riso e senza accorgercene siamo cresciuti", gli scrive Francesco. "Ti ricorderò per sempre come un bravo ragazzo,era difficile vederti arrabbiato,sempre sorridente Ciao Nico", posta Mario. Oggi non mancherà un ricordo al Picco.