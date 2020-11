Sarzana - Val di Magra - Dopo aver sporto denuncia ha lanciato un appello anche sui social Federica Giorgi, consigliera comunale che su Facebook scrive: "Oggi pomeriggio a Sarzana, parcheggiata sotto casa, hanno rubato a mio padre una Volvo S60 nera (modello uguale a quella in foto) targata GB951X. Se qualcuno, per caso, dovesse vederla in giro fatemi sapere o avvisate le forze dell'ordine. Grazie a tutti".