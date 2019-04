La comunità di Luni ricorda Nicola Lamini

Parenti e colleghi renderanno omaggio al ragazzo travolto in strada venerdì scorso. Il Comune: "Stingiamoci attorno alle sue persone più care".

Sarzana - Val di Magra - Domani, giovedì 25 aprile alle ore 18, la Comunità di Luni ricorderà Nicola Lamini, il 37enne travolto ed ucciso da un'auto venerdì scorso mentre stava facendo ritorno a casa dal lavoro. Parenti e colleghi hanno infatti deciso di rendergli omaggio con una breve cerimonia che partirà dal piazzale del Penny Market, dove lavorava nella macelleria adiacente, e si sposterà fino al luogo del tragico incidente.



Il Comune tramite la propria pagina Facebook invita la cittadinanza a “stringersi accanto alle sue persone più care partecipando a questa cerimonia in ricordo di una persona sempre professionale, disponibile e gentile con tutti”. Al fine di garantire la massima condizione di sicurezza per i pedoni il corteo raggiungerà la sponda del Canale Lunense e quindi proseguendo attraverso quel percorso protetto attraverserà Via Bozzi per giungere al ponte che mette in comunicazione la sponda del canale con le serre sottostanti fino al luogo dell'incidente.