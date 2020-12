La caviglia fa "crac", emiliano soccorso sul sentiero per Punta Corvo

Sarzana - Val di Magra - Aveva approfittato della bella giornata scegliendo come meta Punta Corvo. Ma mentre scendeva verso il mare è inciampato procurandosi una sospetta frattura alla caviglia sinistra. E così per soccorrere un uomo di Reggio Emilia, ma con seconda casa a Bocca di Magra, è stato necessario l’intervento del Soccorso Alpino Liguria e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi, arrivati sul posto, hanno richiesto il supporto del Soccorso Alpino per trasportare l’uomo con una barella fino alla strada dove era già pronta l’ambulanza della pubblica assistenza di Lerici. E’ stato proprio con questo mezzo che l’uomo ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale della Spezia.