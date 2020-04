La Sabbadini non è ancora "reparto Covid", decessi saliti a nove

Sarzana - Val di Magra - Nonostante la richiesta ufficiale inoltrata dal sindaco Ponzanelli il 30 marzo scorso, attualmente la RSA Sabbadini non è ancora “reparto Covid” a tutti gli effetti. Lo ha confermato il vicesindaco con delega alla sanità Costantino Eretta nel corso della Commissione servizi alla persona che si è svolto nel pomeriggio in via telematica. Rispondendo ad una domanda specifica del consigliere di opposizione Mione infatti l'esponente della giunta ha spiegato come l'istanza partita da Palazzo Roderio e diretta ad Asl 5 sia stata girata ad Alisa che deve ancora recepire la richiesta e dare incarico formale per l'attuazione della conversione temporanea della struttura in un reparto dedicato esclusivamente ai pazienti positivi. Passaggio che probabilmente avverrà entro questa settimane. Nel frattempo dunque all'interno della struttura restano sia i pazienti positivi che quelli negativi, adeguatamente separati ed assistiti dal personale.



Nel suo intervento il vicesindaco ha delineato anche il quadro della situazione spiegando come, secondo i dati forniti da Asl5 i cittadini sarzanesi positivi (al 5 aprile) siano 35, 19 dei quali accertati all'interno della Sabbadini. “Il centro diurno è stato chiuso il 6 marzo – ha spiegato Eretta – in anticipo su quanto previsto da Governo e Alisa, mentre già da fine febbraio sono stati regolamentati in modo più stringente gli accessi anche alle famiglie degli ospiti. “Attualmente gli anziani in struttura sono 43 – ha proseguito Eretta – mentre dei 19 positivi tre sono ricoverati in ospedale. Abbiamo avuto 9 decessi, cinque fra il 21 e 31 marzo, accertati Covid 19, mentre altri quattro fra 26 marzo e 6 aprile sono deceduti in struttura per patologia sospetta Covid 19”. Il vicesindaco ha inoltre fornito il dato dei decessi nel periodo gennaio-marzo 2019 (238) e nello stesso periodo di quest'anno (283) sottolineando di non poter però distinguere fra cause naturali o Covid nel secondo caso.



Altri dettagli sono stati inoltre forniti dal responsabile di Coopselios per la Sabbadini Alex Roncaglia: “Da qualche giorno la situazione è stabile e non ci sono situazioni di gravità ad eccezione di due utenti molto anziani con patologie pregresse, sono positivi ma senza febbre. Tutto il resto è sotto controllo, ogni utente ha camere singole e l'accesso è vietato a tutti gli esterni. C'è carenza di personale perché si sono registrate molte malattie, sui tamponi abbiamo avuto riscontri solo in quota parte. Abbiamo già chiesto di ripeterli e di fare anche esame sierologico per tutti”. Nel dettaglio sul personale ha affermato: “Ad oggi abbiamo solo metà del personale che solitamente è composto da circa 30 persone, l'esito dei tamponi del 9 marzo lo abbiamo avuto solo il 20, dopo ci sono state molte malattie. I temponi non ci sono per tutti – ha puntualizzato – forse per meno della metà degli operatori, i positivi sono otto e i negativi tre, gli altri si sono persi e non sono arrivati. Questa situazione ha determinato una situazione di agitazione e paura, l'azienda ha riconosciuto anche incentivi economici a chi ha lavorato in situazioni di difficoltà”.



(immagine di archivio)