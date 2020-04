La Resistenza spezzina perde Adriano Corradi, partigiano Tom

Sarzana - Val di Magra - La provincia spezzina perde un altro partigiano. A pochi giorni dal 25 aprile se ne è andato Adriano Corradi, classe 1927, partigiano 'Tom'. "Se ne va pochi giorni dopo il 25 aprile, una giornata che avremmo dovuto passare tutti insieme, come ogni anno, a cantare Bella Ciao davanti al Cippo del Termo. Lui, come Vampiro e tanti altri giovani, combatterono per la libertà e per quei valori che troppo spesso oggi diamo per scontati", lo ha ricordato l'assessore arcolano Camilla Monfroni. Federica Pecunia, esponente di Italia Viva, ex segretario provinciale Pd, ha così ricordato Corradi: "Un partigiano, un partigiano della Capanna della Fondega che dal Termo con altri giovani di allora ha fatto la Resistenza difendendo i valori della libertà. Sei stato resistente e partigiano fino alla fine, combattendo l’età e gli acciacchi che hanno vinto nonostante la lotta", rammentandone la militanza resistenziale al fianco di suo nonno, partigiano Vampiro.