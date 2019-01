La Polizia Locale organizza corso di autodifesa per gli agenti e per le donne

Sarzana - Val di Magra - La Polizia Locale di Sarzana si farà promotrice di un corso di difesa riservato alle donne per consentire loro di affrontare eventuali situazioni di rischio che potrebbero presentarsi. Nei giorni scorsi il comandante Franzini ha firmato la determinazione per l'impegno di spesa di millequattrocento euro che andranno all'associazione sportiva Asd Circolo di Tiro Fosdinovo (con sede sulla Variante) per l'organizzazione delle otto lezioni che si articoleranno per un totale di dodici ore. Il corso, quanto mai utile visti anche i recenti episodi di piazza Garibaldi, “dovrà fornire nozioni basilari per l'apprendimento delle tecniche di difesa ed immobilizzazione di soggetti pericolosi, al fine di preparare le donne ad affrontare in sicurezza eventuali frangenti rischiosi per la propria incolumità”.



Il corso si svolgerà sotto la guida dello psichiatra Leonardo Moretti, il capo istruttore Enzo Meneghini, il secondo istruttore David Venè e del terzo istruttore Anna Sabatti, con esperienza già acquisita nella formazione e nell'insegnamento di autodifesa (orari e dettagli saranno comunicati prossimamente).



Altri 4.900 euro saranno poi investiti per un altro corso di autodifesa, riservato però ai soli agenti di Polizia Locale del Comune di Sarzana, che si articolerà in 35 ore di lezione tenute dall'associazione sportiva TAT3D di Adriano Pecchini e con sede a Varese. Il corso, che si terrà sempre sotto la guida di Enzo Meneghini, prevede basi di tiro, tecnica operativa e difesa personale e utilizzo di spray urticante al peperoncino.