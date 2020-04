Irrompe in casa della donna che ama e minaccia di morte il marito

Sarzana - Val di Magra - Violazione di domicilio, porto di oggetti atti ad offendere, minaccia aggravata e danneggiamento. Sono le accuse pesantissime mosse nei confronti di un 33enne di Santo Stefano Magra che ieri sera ha fatto irruzione in un'abitazione di Arcola dove risiedono moglie e marito. Il giovane intruso in passato si era invaghito della donna e una volta piombato in casa, dopo aver forzato le finestre con un bastone di legno, ha minacciato di morte il marito di lei.

Il 33enne ha sottratto il cellulare alla donna scaraventandolo prima sul pavimento, poi fuori dalla finestra, gridando alla donna che doveva stare con lui o le avrebbe ucciso il marito.



Vicini e passanti, sentendo le grida, hanno chiamato il "112" spiegando quanto stava accadendo. Il tempestivo arrivo sul posto di una pattuglia del “Pronto Intervento” ha consentito di bloccare immediatamente l’esagitato, impedendogli di portare a termine la sua performance, togliendogli di mano il bastone utilizzato per entrare nell’abitazione e minacciare la coppia.-



L’arrestato, al termine degli accertamenti, è stato portato in carcere a La Spezia ed anche sanzionato amministrativamente per la violazione delle misure di contenimento adottate per emergenza Covid-19.