Sarzana - Val di Magra - L'alba era ancora lontana, le auto in giro pochissime per ovvi motivi. Ma alle 6 di questa mattina uno sfortunato 78enne è rimasto vittima di un investimento in localita Ponzano Magra, davanti al bar Lidamo su Via Cisa Sud. Inviati sul posto Delta 2 con personale sanitario, pubblica assistenza di Sarzana e forze dell ordine, il paziente veniva trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in codice giallo per un trauma cranico.