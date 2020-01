Sarzana - Val di Magra - Una donna di cinquant'anni è ricoverata all'ospedale Sant'Andrea della Spezia dopo essere stata investita ad Arcola. L'incidente è avvenuto alle 16.22 di questo pomeriggio sull'Aurelia all'altezza di Ressora. Per dinamiche in fase di accertamento la donna è stata colpita da un'auto e ha riportato la frattura del braccio sinistro. Sul posto sno intervenute la Pubblica assistenza di Arcola e Delta 2. La signora è stata portata in codice rosso e trattata in shock room per la dinamica dell'incidente.