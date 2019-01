Investe una donna e fugge, terzo caso in Val di Magra

E' accaduto a Molicciara. Una 32enne ha riportato ferite guaribili in una settimana. I carabinieri cercano testimoni.

Sarzana - Val di Magra - Una donna investita e un'auto in fuga. E' il terzo investimento, in una settimana avvenuto fra Castelnuovo e Sarzana con un'auto pirata di mezzo. Questa volta a farne le spese è una donna di 32 anni che ieri sera alle 22 sull'Aurelia, a Molicciara, è stata urtata da una Fiat Panda.

L'autista alla guida dell'utilitaria non si è fermato, lasciando la giovane a terra. Lei ha riportato una serie di ferite al polso e al volto guaribili in una settimana. Fortuna ha voluto che in prossimità del luogo dell'incidente ci fossero due persone che l'hanno aiutata ad alzarsi. Negli istanti successivi sono stati chiamati i Carabinieri, giunti sul posto da Sarzana.



L'investimento potrebbe essere stato causato anche dalla scarsa visibilità visto che da giorni il tratto di Aurelia che arriva a Montecavallo è al buio. La presenza di telecamere inoltre avrebbe potuto agevolare le indagini dei Carabinieri che proseguono a ritmo serrato. I militari della compagnia di Sarzana lanciano anche un appello al fine di trovare altri testimoni e all'investitore di presentarsi spontaneamente in caserma per determinare al meglio la propria responsabilità.