Intercettati dalla Polizia con i tipici arnesi da scasso

Sarzana - Val di Magra - Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione dei furti in abitazione, una pattuglia in borghese della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sarzana intercettava sulla Variante

Aurelia una moto sospetta con due uomini a bordo. L'episodio risale alla mattinata di ieri. Dopo aver verificato che la targa esposta non corrispondeva a quella registrata gli agenti si mettevano all’inseguimento della motocicletta, fermandola in Via Alta Nuova. All’Alt il passeggero reagiva, cercando di fuggire e colpendo con una gomitata il poliziotto che gli era vicino, ferendolo. Nonostante il tentativo di fuga i due venivano definitivamente bloccati e condotti in Commissariato.



Nel bauletto della moto e negli zaini venivano rinvenuti e sequestrati due cacciaviti di grosse dimensioni, un “piede di porco”, un flessibile, un attrezzo da scasso costruito artigianalmente, guanti da lavoro e due radioline ricetrasmittenti dotate di auricolari. Il passeggero, un trentottenne italiano residente nel torinese ma di fatto gravitante su Sarzana, veniva tratto in arresto, poi convalidato con l'aggiunta del divieto di dimora, per resistenza a pubblico ufficiale e indagato in stato di libertà per contraffazione della targa e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Per gli stessi reati veniva altresì indagato il conducente del veicolo, trentanovenne italiano. Entrambi i soggetti, di etnia sinti, sono risultati essere pluripregiudicati per reati contro il patrimonio.