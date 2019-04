Infortunio sul lavoro a Marinella, falegname rischia tre dita

L'uomo è stato accompagnato al San Paolo. La Psal sta conducendo tutti gli accertamenti del caso.

Sarzana - Val di Magra - Incidente sul lavoro a Marinella di Sarzana. Un uomo, che lavorava all'interno di una falegnameria, ha riportato una grave ferita ad una mano riportando l'amputazione di tre dita e per questo è stato mobilitato anche l'elisoccorso per il conseguente ricovero all'ospedale San Paolo di Savona.

L'incidente si è verificato attorno dalle 10 di questa mattina e sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Ameglia e i Vigili del Fuoco per fare assistenza all'elicottero per il trasporto al nosocomio savonese.

Sul luogo dell'infortunio sono arrivati anche i tecnici della Psal che hanno aperto un'indagine per far luce sulla dinamica dell'infortunio. Non sarebbe da escludere un malfunzionamento delle macchine ma, come detto, solo ulteriori accertamenti potranno fare chiarezza su quanto accaduto. Per la dinamica del ferimento, l'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice rosso, ai primi trattamenti sul posto risultava cosciente.



(foto: repertorio)