Incursioni nell'area giochi dell'asilo, scatta la denuncia

Ripetuti blitz all'ombra del torrione. Bottiglie, sporcizia e giochi fatti a pezzi.

Sarzana - Val di Magra - Almeno sei volte negli ultimi due anni le operatrici dell'asilo Girotondo di Sarzana hanno trovato sottosopra, per usare un eufemismo, l'area giochi esterna (spazio in concessione dal Comune), ricavata ai piedi del Torrione San Francesco. Tant'è che in questi giorni, registrata l'ennesima incursione, hanno sporto regolare denuncia contro ignoti ai carabinieri. Giochi usati impropriamente, addirittura la casetta 'crollata', rifiuti quali bottiglie, accendini e cartacce, la rete di recinzione piegata per balzare all'interno: questo lo scenario in cui troppo spesso si sono imbattute le operatrici, che ogni volta, anche l'ultima, hanno provveduto a rimettere a posto l'area dedicata allo svago degli oltre venti bambini. Ma ora la misura è colma.



Secondo testimonianze, i responsabili dei bivacchi sarebbero dei ragazzini, ma starà agli inquirenti verificare. Nella zona non ci sono telecamere di videosorveglianza, quindi niente filmati smaschera vandali. A preoccupare è anche un punto della siepe che fa da recinzione lato Piazza Capolicchio: in prossimità della congiunzione col muro c'è infatti un evidente diradamento di rami e fogliame che consente un semplice, per quanto avventuroso, accesso al parco giochi del Girotondo.