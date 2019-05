Sarzana - Val di Magra - Ladri in azione all'interno delle Poggi-Caducci di Sarzana la notte scorsa quando sono stati rubati computer e parte della strumentazione tecnologica usata dai ragazzi per le attività didattiche. La brutta scoperta è stata fatta questa mattina dal personale dell'istituto comprensivo Isa13 che poco prima dell'inizio delle lezioni ha trovato gli uffici messi a soqquadro e gli infissi forzati dai ladri che una volta penetrati all'interno hanno agito indisturbati.

“Si tratta di un anno enorme, sia a livello economico che didattico – si legge sulla pagina Facebook dell'istituto – che mortifica i ragazzi moralmente per il gesto in sé. Una profonda ferita per la scuola che ha sempre cercato di dare il massimo sopperendo così con la tecnologia alla mancanza di spazi per i laboratori”.