Incidenti in autostrada, lunedì mattina di code su A12 e A15

Traffico condizionato e auto in fila per tre chilometri tra Carrara e Sarzana ed Aulla e il casello di Santo Stefano. Non si tratterebbe di schianti gravi ma i disagi ci sono tutti.

Sarzana - Val di Magra - Due incidenti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro hanno mandato in tilt il traffico autostradale rispettivamente sull'A15 della Cisa tra Aulla e il nodo A12 in direzione La Spezia e sulla A12 tra i caselli di Carrara e Sarzana in direzione Genova. Il primo si è verificato intorno alle 8.40 al chilometro 98 mentre il secondo alcuni istanti dopo, poco dopo le 9, al chilometro 109. Dalle prime informazioni raccolte, non dovrebbe trattarsi di incidenti gravi. Le ripercussioni dei due schianti, però, si sono riversate sulla circolazione autostradale: il traffico è andato in tilt su entrambe le arterie dove si sono formati fino a tre chilometri di coda sia sulla A12 sia sulla Cisa. Al momento in cui scriviamo, su quest'ultimo tratto, la circolazione piano piano sta riprendendo a scorrere.



(foto: repertorio)