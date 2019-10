Incidente sul lavoro a Santo Stefano Magra, operaio ustionato

Sarzana - Val di Magra - Incidente sul lavoro a Santo Stefano magra. Un operaio di circa sessant'anni, mentre ricaricava una bombola ad ossigeno, è stato investito da una fiammata riportando ustioni al braccio e all'avambraccio destro. Immediato l'intervento di un collega che ha messo in sicurezza l'area e gli ha prestato i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati poi l'ambulanza, i Vigili del Fuoco, la Psal e le forze dell'ordine. Il macchinario dal quale è partita la fiammata è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L'incidente è avvenuto questa mattina alle 9 circa in un'azienda di Santo Stefano Magra che si occupa di autorespiratori per uso subacqueo. L'operaio non sarebbe in pericolo di vita.