Incidente sul lavoro a Luni, muore un giovane di 27 anni

Sarzana - Val di Magra - Incidente mortale, questo pomeriggio, nel territorio del comune di Luni.

Intorno alle 14 un giovane operaio di 27 anni residente a Montignoso ha perso la vita travolto da un silo mentre stava lavorando all'interno di una segheria di marmo, in Via Sette Quartieri.



Il 27enne stava lavorando insieme a dei colleghi per smantellare il recipiente all'interno del quale era ancora presente un quantitativo di marmettola. Improvvisamente il silo è collassato e, stando a quanto appreso al momento, ha travolto il giovane che si trovava all'interno di un cestello, nelle immediate vicinanze della struttura metallica.

L'impatto è stato violento e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Non ci sarebbero altri feriti.



Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari che purtroppo non hanno potuto evitare il peggio, si sono portati la Polizia di Stato, i Carabinieri e i Vigili del fuoco della Spezia e di Sarzana, intervenuti per consentire il recupero della salma.



