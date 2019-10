Incidente stradale in Via XXV Aprile, donna finisce in ospedale

Sarzana - Val di Magra - Toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alle 14.30 in Via XXV Aprile a Sarzana. Per dinamiche in fase di accertamento un'auto, condotta da una donna, e un furgone sono entrati in collisione.

La signora è rimasta ferita e sul posto sono giunti i soccorritori e l'automedica che hanno provveduto, con una barella spinale, ad accompagnarla all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente.